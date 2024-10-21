Hayvanat Bahçesinde Şok! Gizemli Maymun Ölümünün Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Hong Kong’daki bir hayvanat bahçesinde maymunların ani ölümü ülkede büyük yankı uyandırdı. Son bir hafta içinde 11 maymun ölürken, Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi, benzer sebeplerden ölüp ölmediklerini öğrenmek için otopsi yapacağını söyledi.

Yaşanan hengamenin ardından Hong Kong Hayvanat ve Botanik Bahçeleri'nin bir bölümü , aralarında nesli tükenmekte olan bir türün üyelerinin de bulunduğu maymunların ölümlerinin ardından 14 Ekim'de kapatıldı ve bu durum bir hastalık salgını konusunda endişe yarattı.

MELIOIDOZIS HASTALIĞINA NEDEN OLAN BAKTERİ BULUNDU

Independent’in aktardığına göre yetkililer, maymunların melioidoz hastalığına yakalandıktan sonra sepsis nedeniyle öldüklerini söyledi. Otopsilerde hayvan organlarında melioidoza neden olan bakteriler bulundu ve bu bakteriler muhtemelen yaşam alanlarının yakınındaki topraktan geldi.

Hayvanat bahçesinde şimdiye kadar bir De Brazza maymunu, üç adi sincap maymunu ve bir o kadar da nesli tükenmekte olan pamuk tepeli tamarin ile dört beyaz yüzlü saki maymunu öldü.

Öte yandan Hong Kong'un kültür ve turizm bakanı Kevin Yeung yerel yayın kuruluşu RTHK'ya yaptığı açıklamada, maymunların yaşadığı yerin yakınında toprak kazan işçilerin muhtemelen ayakkabılarıyla kafese kirli toprak getirdiklerini söyledi.

Yeung, enfeksiyonun kuluçka döneminin yaklaşık bir hafta olduğunu ve bunun da kazı çalışmaları ile hayvanların ölümü arasındaki süreye denk geldiğini söyledi.

Kevi Yeung ayrıca, “Şimdilik tüm memeli hayvanlar bölümünü kordon altına aldık, bu nedenle normal vatandaşlar ile hayvanlar arasında herhangi bir temas olmayacak” dedi.

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi'nde denetim ve karantina müdür yardımcısı olan Thomas Sit, melioidoza neden olan bakterinin normalde toprak ve suda yaşadığı Asya ve Pasifik'te yaygın olduğunu söyledi.