Köfteci Yusuf’tan sonra bir marka daha ifşa edildi: Marka iddiaları reddetti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekerek, sağlığı tehdit edebilecek gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Bakanlık, tüketicilerin bilgi alabilmesi için güncel listeyi “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden erişime açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri sırasında iki şubesinde domuz eti saptanan Köfteci Yusuf'un ardından bir markayı daha ifşa etti.

200 bin kişi takip ediyor

Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi. Listede yer alan Kazan Köfte'nin sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olduğu görüldü. İddialara ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan marka, "Bağımsız laboratuvar sonuçları Kazan Köfte'nin yüzde 100 dana eti olduğunun ispatıdır. Karalamalar için hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.