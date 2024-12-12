Suriye’de yeni hükümet anayasa ve parlamentoyu üç ay askıya aldı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra yeni hükümet, anayasa ve parlamentoyu üç ay süreyle askıya alma kararı aldı. AFP’ye konuşan geçici hükümet sözcüsü, bu sürecin, ülkenin yeniden yapılanması ve anayasanın gözden geçirilmesi için kritik bir dönem olacağını belirtti.

Yargı ve İnsan Hakları Komitesi kurulacak

Sözcü, mevcut anayasanın 2012 yılına dayandığını ve bu dönemde önemli değişiklikler yapılacağını ifade etti. Yeni anayasa taslağını hazırlamak üzere bir yargı ve insan hakları komitesi kurulacak. Mevcut anayasa, İslam'ı devlet dini olarak tanımlamıyor ve bazı tartışmalı maddeleri içeriyor.

Geçiş dönemi başladı

Yeni hükümet, geçici başbakan olarak Muhammed el-Beşir’i atadı. El-Beşir, 1 Mart’a kadar geçici hükümetin başında olacak ve bu süreçte, “kurumların korunması ve yeniden yapılandırılması” hedeflenecek. Salı günü düzenlenen toplantıda, eski Baas rejimi döneminden kalan bazı bakanlar ile muhaliflerin "Kurtuluş Hükümeti" bakanları arasında güç devrinin detayları görüşüldü.