GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı: “Kadınların ekonomiye entegre edilmesi ciddi bir değer oluşturacak”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Üniversitesi ve Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) tarafından, ‘Geleceğin İşlerine Yönelik Teknoloji Tabanlı Uygulamalı Eğitim Merkezinin Kurulması Projesi’ kapsamında ‘Dijital Dönüşüm Zirvesi’ düzenlendi. Bürokratlar, akademisyenler, STK başkanları ve iş insanlarının büyük ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, sürdürülebilir bir denge inşa etmenin dijital dünyada kadınların gücünden ve potansiyelinden daha fazla yararlanmayı gerektirdiğini söyledi. Değişen iş yükü ekosisteminde kadınların güçlü şekilde var olmasının ekonomik büyümeden sosyal kalkınmaya kadar birçok olumlu etki yarattığının altını çizen Beydağı, “Teknoloji ve inovasyon temelli bu yeni dünyada kadınların liderlik edip yaratıcı çözümler sunabileceği bir ortam oluşturmak, sürdürülebilir kalkınma için temeldir. Bir ülkenin gelişmişliği kadınların geleceğe yaptığı katkıyla ölçülür. Kadınların iş gücüne eşit katılımı ve girişimcilikte aktif rol olması, küresel ekonomiye trilyonlarca dolar katkı sağlayabilir. Türkiye özelinde ise kadınların ekonomiye tam anlamıyla entegre edilmesiyle, 2030’a kadar ciddi bir değer kazanılacağı öngörülüyor. Kadınlar ülke nüfusunun yarısını oluştururken, bu potansiyelin değerlendirilmemesi sadece ekonomik değil, toplumsal bir kayıp olacaktır” diye konuştu.



“21’inci yüzyıl telafi için büyük bir şans”

Geleceğin bugünden alınan önlemler ve atılan adımlarla şekillendiğini kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut ise tarih boyunca gerçekleşen sanayi devrimlerinin geriden takip edildiğine dikkat çekerek, “21’inci yüzyıl, geçmişte kaçırdıklarımızı telafi etmek için büyük bir şans sunuyor. Yüksek teknoloji, yapay zekâ ve internet temelli bilişim teknolojileri, ülkemizi başka bir potansiyele taşıyacak. Bunu gerçekleştirmek için araştırmayı ve bilimi destekleyen bir eğitim sistemi oluşturmak zorundayız. Yeni dünyada başarı; iletişim, organizasyon, empati, problem çözme ve çok yönlü düşünme gibi becerilere sahip bireylerle mümkün olacaktır. Dijital çağda öncülüğümüzü gençlerimiz ve kadınlarımız yapacaktır” ifadelerini kullandı.



MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Fevzi Filik de proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.



Programın son bölümünde konuk konuşmacılar ve katılımcılar; dijital dönüşüm süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, dijital dönüşüm stratejileri ve geleceğin işlerinde kadınlar, dijital dönüşüm süreçlerinde dijital pazarlama ve önemi gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu.