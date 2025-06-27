Hindistan’daki uçak kazasında kritik gelişme: Kara kutu verileri inceleniyor

Hindistan’da bu ayın başında meydana gelen ve 260’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği Air India kazasına yönelik soruşturma derinleşiyor. Kara kutulardan ilk veriler başarıyla elde edilirken, kazanın nedenine dair ortaya çıkan ilk teknik bulgular, ülkenin sivil havacılık sistemine yönelik kapsamlı bir incelemeyi de beraberinde getirdi.

Veriler detaylı analizden geçiyor

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazaya karışan Air India uçağının uçuş veri kayıt cihazı (FDR) ve kokpit ses kayıt cihazı (CVR) üzerinde yapılan ilk analizler başladı. Kara kutulardaki ham verilerin 24 Haziran tarihinde çıkarıldığı ve Uçak Kazası Araştırma Bürosu gözetiminde incelendiği bildirildi. Yetkililer, kayıtların teknik açıdan okunabilir durumda olduğunu, verilerin şu anda detaylı analiz sürecinden geçtiğini belirtti.

242 yolcudan yalnızca biri sağ kurtuldu

Kazaya ilişkin ilk açıklamalar, olayın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 12 Haziran'da yerel saatle 14.00 sularında Ahmedabad Havalimanı’ndan Londra’ya gitmek üzere havalanan Boeing 787 Dreamliner tipi yolcu uçağı, kalkıştan sadece saniyeler sonra kontrolünü kaybederek kentteki bir tıp fakültesine ait öğrenci yurduna çakılmıştı. Uçakta bulunan 242 yolcudan yalnızca biri sağ kurtulurken, yerde bulunan en az 19 kişi de hayatını kaybetti. Kaza, son on yılın en ölümcül hava kazası olarak tarihe geçti.

Kara kutuların yurt dışına gönderilmesi ihtimali değerlendiriliyor

Hindistan hükümeti, kazaya ilişkin soruşturmanın şeffaf ve uluslararası normlara uygun yürütüleceğini vurgularken, kara kutuların yurt dışına gönderilmesi ihtimalinin hâlâ değerlendirildiğini açıkladı. Teknik yeterlilik, emniyet ve güvenlik açılarından yapılan incelemelerin ardından böyle bir kararın verileceği belirtildi.

Hindistan’daki sivil havacılık sektörü yoğun bir denetim sürecine alındı

NTV'de yer alan habere göre; kazanın ardından yalnızca Air India değil, genel olarak Hindistan’daki sivil havacılık sektörü yoğun bir denetim sürecine alındı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Delhi ve Mumbai başta olmak üzere büyük havalimanlarında art arda yaşanan uçak arızalarına dikkat çekti. Kurum, bazı bakım ve kontrol prosedürlerinin eksik yürütüldüğünü, aynı kusurların sistematik şekilde tekrar ettiğini raporladı.

Yetkililer, bakım denetim süreçlerinin sıkılaştırılacağını ve özellikle eski uçak filoları ile teknik personel üzerinde yeni standartlar uygulanacağını ifade etti. Hindistan’daki bazı medya kuruluşları ise, kara kutu analizlerinin daha gelişmiş sistemlerle desteklenmesi için Fransa’daki BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses) ile temas kurulabileceğini iddia etti.