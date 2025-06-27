Maltepe'de panik dolu anlar! Bir binanın 8. katındaki balkon çöktü
Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkonda çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta 9 katlı binanın 8. katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökme nedeniyle kopan parçalar, alt katın balkonuna ve binanın bahçesine düştü.
Polis ekipleri, sokakta ve bina çevresinde önlem aldı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokakta ve bina çevresinde önlem aldı. Belediye ekipleri, çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı. Binanın tahliye edilip edilmeyeceğinin, belediye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.