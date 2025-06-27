ABD Ticaret Bakanı Lutnick: 10 ülkeyle ticaret anlaşması yolda

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, geçtiğimiz ay Cenevre’de varılan ticaret mutabakatının Çin ile resmi olarak imzalandığını açıkladı. Lutnick, Beyaz Saray’ın 10 büyük ticaret ortağıyla da yakın zamanda anlaşmalar imzalamayı hedeflediğini söyledi.

"Nadir elementleri bize teslim edecekler"

Lutnick, Çin ile imzalanan anlaşmanın iki gün önce resmileştiğini ve bu metnin; rüzgar türbinlerinden jet uçaklarına kadar birçok alanda kullanılan nadir toprak elementlerinin Çin tarafından ABD’ye tedarik edilmesini öngördüğünü söyledi. Lutnick, “Nadir elementleri bize teslim edecekler ve bunu yaptıklarında biz de karşı önlemlerimizi kaldıracağız” dedi.

Hangi ülkelerle anlaşma imzalanacak?

Lutnick, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın 9 Temmuz’a kadar daha önce durdurduğu yüksek vergileri tekrar yürürlüğe koymadan önce, birkaç hafta içinde bir dizi ticaret anlaşmasını sonuçlandırmaya hazırlandığını belirtti. Lutnick “İlk 10 anlaşmayı yapacağız, doğru kategoriye koyacağız, diğer ülkeler de ardından gelecek,” dedi.

Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hindistan’la da bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti. Lutnick, hangi ülkelerin bu ilk anlaşma dalgasına dahil edileceğini belirtmedi.