Hizbullah'tan İsrail'e misilleme: Askeri fabrika ile karargahı vurdu

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentinin El Burgaliye kasabasına yönelik saldırılara tepki olarak İsrail'in kuzeyindeki Sasa yerleşim birimindeki bir askeri fabrika ile Beyt Hilel kışlasındaki Sehl tabur komutanlığı karargahının vurulduğunu bildirdi.

Hareketin Telegram hesabından yapılan açıklamada, savaşçıların, Sasa yerleşim birimindeki Balasan askeri sanayi fabrikasını Felek füzeleriyle vurduğu belirtildi.

Hareket, Beyt Hilel kışlasındaki Sehl tabur komutanlığı karargahının da Katyuşa füzeleriyle hedef alındığını ifade etti.

Hizbullah, söz konusu 2 saldırının, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentindeki El Burgaliye kasabasına yönelik tekrarlanan saldırılarına tepki olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeni açıklama

Hizbullah tarafından resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in dünkü Lübnan’ın Burgaliye beldesine yönelik düzenlediği saldırıya misilleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına kamikaze İHA ile saldırı yapıldığı ifade edildi.

Saldırı sonucu hedefin tam isabet vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunda ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının salı günü Lübnan'ın sahil kenti Sur'un kuzeyindeki El Burgaliye beldesine 3 kez saldırdığını ve bir aracın hedef alındığı saldırıda 8 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonu da saldırıda bir kişinin öldüğünü aktarmıştı.

İsrail'den yeni saldırı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Yarun beldesine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu yaralıların olduğu belirtilirken, saldırının hedefinde nerenin olduğu ve kimin hedef alındığı detayı paylaşılmadı.

Mavi Hat'ta gerginlik

İsrail ile Lübnan arasında bulunan ve "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerilim tırmanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadesini kullanmıştı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.