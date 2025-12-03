  1. Ekonomim
Hong Kong Polisi Chow Yat-ming düzenlenen basın toplantısında, "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 159‘a yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong'daki gökdelen yangınında can kaybı 159'a yükseldi, 30 kişi kayıp
Hong Kong'da 26 Kasım'da meydana gelen yangın felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Hong Kong Polisi Chow Yat-ming düzenlenen basın toplantısında, "Wang Fuk Court" sitesindeki 31 katlı gökdelende tadilat çalışması sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 159‘a yükseldiğini söyledi.

Chow Yat-ming, bulunan 159 cesetten 140'ının kimliklendirildiğini, bunlardan 91‘inin kadın, 49‘unun erkek olduğunu ve yaşlarının 1 ile 97 arasında değiştiğini ifade etti.

Chow Yat-ming, 30 kişinin hala kayıp olduğunu belirterek, "Gerçekten istiyoruz ki, bunları bir an önce ortaya çıkarabilelim ki geride kalan aileler son vedalarını yapabilsin" ifadelerini kullandı.

Yangınla ilgili yürütülen cezai soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

