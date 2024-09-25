İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarının olası tahliyesi için Kıbrıs'a asker konuşlandırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a yola çıkan Başbakan Starmer, uçakta beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Starmer, Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmelerine yönelik yapılan çağrıyı yineleyerek, bölgedeki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

Gerilimin azaltılması ve taraflar arasında ateşkes yapılması konusunda net olunması gerektiğini vurgulayan Starmer, İsrail ve Lübnan'a uçurumun kenarından dönmeleri çağrısı yaptı.

Starmer, İngiliz hükümetin vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmek için acil durum planlarını hızlandırdığına işaret ederek, Savunma Bakanlığı'nın olası tahliyeler için Kıbrıs'taki egemen üslerine 700 asker göndereceğini bildirdi.

Güney Kıbrıs açıklarında iki İngiliz savaş gemisi de halihazırda bölgede bulunuyor ve herhangi bir tahliye operasyonu emri verilmesi halinde kullanılacak. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak ve helikopterler de hazır bekletiliyor.

İngiltere'nin Kıbrıs Adası'nda "egemen üs" statüsünde Akrotiri (Ağrotur) ve Dhekelia (Dikelya) olmak üzere iki üssü bulunuyor.

İsrail'in Lübnan’a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz Gazetesi'nin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.