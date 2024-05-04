İngiltere yerel seçimlerinde İşçi Partisi'ne yoğun ilgi: Başbakan Sunak, ivme kaybetti

BBC'nin haberine göre Başbakan Rishi Sunak, genel seçimler öncesi bu son büyük kamuoyu sınavında bir dizi yenilgiye uğramış görünüyor.

Perşembe günü 107 belediye için yapılan seçimlerde 100 belediye meclisinde sonuçlar belli oldu.

Buna göre İşçi Partisi 169 ek sandalye ile meclis üyeliğini 1019'a yükseltirken, Muhafazakar Parti 433 sandalye kaybederek 463'e geriledi. Bu sandalyelerin bir kısmı da Liberal Demokratlara, bağımsızlara ve Yeşiller'e geçti.

Yerel seçimlerle aynı gün Blackpool kentinde yapılan milletvekilliği ara seçiminde de sandalyeyi İşçi Partisi'ne kaptırdı.