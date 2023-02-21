İngiltere'de bütçe fazla verdi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada, hazinenin 2023 yılı ocak ayında toplam 5,4 milyar sterlin fazla verdiği, vergi gelirlerinin ise 21, 9 milyar sterlin seviyesine ulaştığı kaydedildi.

ONS açıklamasında, ülkede ocak ayı itibarıyla toplanan vergi hacminin 1999 yılının nisan ayından bu yana aylık bazda görülen en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, geçen yılın nisan ayından bu yılın ocak ayına kadarki sürede toplam kamu borcunun ise 116,9 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.

ONS açıklamasında, ülkede son verilere göre toplam kamu borcunun bu yılın ocak ayında 2 trilyon 492 milyar seviyesine çıktığı bunun da ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’na (GSYH) denk geldiği kaydedildi.