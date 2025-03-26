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Irak Kerkük petrolleri için İngiliz şirket BP ile anlaştı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Irak Petrol Bakanlığı'nın Kerkük’teki bazı petrol sahalarının geliştirilmesi amacıyla İngiliz enerji şirketi BP ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Irak Kerkük petrolleri için İngiliz şirket BP ile anlaştı
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Irak Petrol Bakanlığı'nın, Irak'ın Kerkük kentindeki bir kısım petrol sahalarının geliştirilmesi için İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden açıklama yapıldı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin nezaretinde yapılan anlaşmayla Kerkük'teki Baba-Avana'nın yanı sıra Bay Hasan, Cambur ve Hubaza petrol sahasının rehabilitesi ve geliştirilmesi projesi BP'ye devredildi.

Söz konusu anlaşmaya göre, günlük petrol üretiminin 420 bin varil, doğal gazın 4 milyon metreküpe ulaştırılması ve 400 megawat kapasiteli bir elektrik santralinin tesis edilmesi hedefleniyor.

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