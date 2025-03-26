AFP'den tutuklanan muhabiri için mektup: Yasin Akgül’ü serbest bırakın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla şiddetlenen protesto sürecini takip eden gazetecilerden bazıları tutuklandı. Bunlardan biri de Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri Yasin Akgül'dü.

Akgül'ün gözaltısı sırasında herhangi bir yorum yapmaktan kaçınan AFP, tutuklanma haberinin ardından kınama mektubu yayınladı. Muhabirinin "bir an önce serbest bırakılmasını isteyen" ajans, "medya özgürlüğünün ciddi saldırı altında olduğunu" belirtti.

“İddianın hukuki dayanağı yok”

Türk yetkililerin Yasin Akgül'ün "İstanbul'daki yasadışı toplanmanın bir parçası olduğunu iddia ettiğini" yazan ajans, bu iddianın "hukuki dayanağının olmadığını" söyledi. Ajans, Akgül'ün protestolardan 24 saati aşkın süre sonra eşi ve iki çocuğunun gözü önünde gözaltına alındığına dikkat çekti.

“Foto muhabirin işi olayın gerçekleştiği yerde olmaktır”

AFP'nin yöneticisi Fabrice Fries, Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na hitaben kaleme aldığı mektupta "Akgül'ün tutuklanması kabul edilemezdir. Bu yüzden gazetecimizin bir an önce serbest bırakılması için gerekli adımların atılmasını sizden talep ediyorum" dedi.

“Yasin Akgül bir gazeteci olarak pek çok protestodan birini kayda alıyordu”

Fries sözlerini "Yasin AKGÜL protestoların parçası değildi. Bir gazeteci olarak 19 Mart Çarşamba gününden beri ülke genelinde düzenlenen pek çok protestodan birini kayda alıyordu. Protestolar başladığından beri tam olarak 187 fotoğraf çekti" diye sürdürdü.

Basın özgürlüğüne saygı çağrısı

"Bir fotoğrafçının görevi, olayın olduğu yerde bulunmaktır, buna protestocular ve kolluk kuvvetlerinin arasına girmek de dahildir" diyen Fries "Yasin Akgül en iyi fotoğrafçılardan biridir ve profesyonel yetkinliği dünyanın dört bir yanında bilinmektedir" diye ekledi.

Akgül 10 yıldır AFP'ye Türkiye'deki siyaset haberlerini hazırlıyor. AFP son olarak Türk yetkililerden "demokratik toplumların temeli olan basın özgürlüğüne ve gazetecilerin işlerine saygı duymalarını" istedi.