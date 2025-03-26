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Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
ANKA
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Gazeteci Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gazeteci Can Ataklı "MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi." şeklindeki sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan konuya ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25.03.2025 tarihinde sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hakkında entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır." denildi. 

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