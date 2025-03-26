İBB'den KİPTAŞ ve TÜRSAB iddialarına yanıt: Söz konusu iddiaların gerçekle ilgisi yok

Karar'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ve KİPTAŞ ile TÜRSAB üzerinden dile getirilen iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. “Yalanlar ve Gerçekler” başlığıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçekle ilgisi olmadığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kara propaganda faaliyetlerinin sürdürüldüğü vurgulandı.

"Hukuki süreç başlatıldı"

İBB, iddialarla ilgili hem hukuki sürecin başlatıldığını hem de bağımsız bilirkişi raporlarıyla gerçeklerin net biçimde ortaya konduğunu söyledi.

"KİPTAŞ’tan CHP delegelerine daire verildiği iddiaları asılsız"

Açıklamada en çok tartışılan konulardan biri olan “KİPTAŞ’ın CHP kurultay delegelerine 70 daire verdiği” iddiası hakkında net ifadeler yer aldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu iddia hiçbir şekilde somut belge, karar ya da kanıta dayanmıyor. Konuyla ilgili detaylı inceleme yapıldığı ve sonuçların bağımsız bilirkişi raporlarına yansıdığı kaydedildi.

"İddiaların asılsız olduğu bilirkişi raporlarıyla belgelendi"

İBB, iddiaların asılsız olduğunun bilirkişi raporlarıyla belgelendiğini, bu kapsamda iftira niteliği taşıyan haberleri yayımlayan gazeteciler hakkında da hukuki işlem başlatıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bilirkişi raporu, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu net biçimde ortaya koymuştur. Kamuoyunu yanıltan bu iftiraları yayan gazeteciler hakkında da gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.”

"TÜRSAB’ın paralarının İBB’ye aktarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

İBB açıklamasında, bir diğer gündem maddesi olan TÜRSAB ile olan ilişkilere de açıklık getirildi. Bazı çevreler tarafından dile getirilen “TÜRSAB’ın paralarının İBB’ye aktarıldığı ve kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığı” yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

“Taraflar arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi bulunmamaktadır"

İBB’nin açıklamasına göre, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, Galataport çevresinde yaşanan ulaşım sorunlarına çözüm üretmek için TÜRSAB ve İBB arasında bir protokol yapılmış, bu kapsamda bir durak inşa edilmiş ve TÜRSAB tarafından bu hizmet karşılığı ödeme gerçekleştirilmiştir. Ancak ilgili hatta herhangi bir sefer düzenlenmediği için belediyeye ek bir gelir oluşmadığı da belirtildi.

“Taraflar arasında herhangi bir borç-alacak ilişkisi bulunmamaktadır,” denilen açıklamada, iş birliğinin yasal zemine dayandığı ve kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

"Tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz"

İBB yetkilileri, açıklamanın sonunda kamuoyunun manipülasyona açık bilgi ve söylentilerle yönlendirilmek istendiğini, ancak belediye olarak bu tür girişimlere karşı şeffaf ve hukuka dayalı bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Açıklamada, “Tüm gerçekleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” denildi.