  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Saraçhane protestoları nedeniyle İstanbul'da 106 şüpheli yakalandı
Takip Et

Saraçhane protestoları nedeniyle İstanbul'da 106 şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar sürerken, İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 106 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Saraçhane protestoları nedeniyle İstanbul'da 106 şüpheli yakalandı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla kentte düzenlenen izinsiz gösterilere katılarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri ve polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 106 şüpheli gözaltına alındı.

106 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul Valiliğinin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.

Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması: İnşallahErdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması: İnşallahGündem

 

TOKİ'den kira öder gibi 11.430 TL taksitle 2+1 3+1 konut satışı başladı: İşte başvuru şartlarıTOKİ'den kira öder gibi 11.430 TL taksitle 2+1 3+1 konut satışı başladı: İşte başvuru şartlarıEkonomi

 

Gündem
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü: Programlarını beğeniyorum
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile görüştü: Programlarını beğeniyorum