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Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması: İnşallah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakında bir ABD ziyareti olup olmayacağına ilişkin soruya, "İnşallah" cevabını verdi.

Haber Merkezi
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Erdoğan'dan ABD ziyareti açıklaması: İnşallah
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ABD'ye gidecek misiniz? sorusuna cevap verdi

"ABD'ye gidecek misiniz? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah" yanıtını verdi. Ayrıca Erdoğan bir muhabire dönerek "Bana turbun büyüğünü soruyorlar. Sen anlat" ifadesini kullandı.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onay aldıktan farklı ülkelerde görevlendirilecek bazı büyükelçileri ağırladı. Aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ın da bulunduğu büyükelçileri Beyaz Saray’da kabul eden Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Kabul sırasında diğer büyükelçiler gibi kısa bir açıklama yapan Barrack, ABD Başkanı Trump ile çalışmaktan memnuniyetini dile getirdi. Trump, Tom Barrack'ın Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanmasının ardından "iyi bir ülke, lideri de iyi" ifadelerini kullandı.

 

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