Rusya 2024'te 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomik büyümenin arkasındaki itici gücün iç talep olduğuna işaret eden Mişustin, sabit sermaye yatırımlarının geçen yıl yüzde 7,5 arttığını kaydetti.

Mişustin, Rusların harcanabilir gelirlerinin 2024’te yüzde 8,5 arttığını, işsizlik oranının ise tarihin en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Ülke ekonomisinin son 4 yılda yaklaşık iki kat büyüdüğünü vurgulayan Mişustin, “Ekonomimiz 2024’te ilk defa nominal olarak 200 trilyon ruble büyüklüğe ulaştı” dedi.

Ekonominin son iki yılda dünya ortalamasından iki kat daha hızlı büyüdüğünü aktaran Mişustin, “Rusya, satın alma gücü paritesi açısından dünyanın en büyük dört ekonomisi arasında yer alıyor. Ekonomimiz geçen yıl yüzde 4,1 büyüdü. İki yıldaki büyümemiz Avrupa'yı neredeyse 6 kat aştı. Bu devletlerin bir kısmı zaten durgunluk içinde. Örneğin, Alman ekonomisi bunca zamandır küçülüyor” yorumunu yaptı.