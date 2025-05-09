Ahmet Türk: En büyük rol sayın Devlet Bahçeli'nindir!

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın kongresini topladığını ve çok önemli kararlar alındığını duyurmasının ardından süreçle ilgili TV100'e bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.

Türk, şunları aktardı:

"Türkiye'de toplumsal barışa ihtiyaç vardı. Günümüz dünyasında ve Ortadoğu’daki gelişmeler... Kadim iki halkı, Kürt ve Türk halkları geçmişten bu güne kadar dostça ve kardeşçe bir yaşam sürdürdü. Ancak son dönemde inkar politikası üzerine Kürtler ister istemez silahlı bir mücadeleye girişti. Bugün barışın kaçınılmaz olduğunu, demokratik bir Türkiye'de bütün halklarımızın mutlu olacağını görerek, bilerek bazı girişimlerde bulunuldu, çalışmalar yapıldı ve bugün hayırlı bir sonuç çıktı. İrlanda'da barışın sağlandığı dönemlerde 'hayırlı cuma' ismini verdiler. Bugün de hayırlı bir cuma.

PKK'nin kongresini toplaması ve olumlu bir karar alması elbette ki önemli, ama bizlere de düşen görevler var. Meclis'te demokratik bir Türkiye için atılacak adımlar gündeme getirilmeli. Hukuki boyutuyla demokratik bir gelecek için, demokratik bir cumhuriyet için atılması gereken adımlar var. Elbette ki biz burada sadece Kürt meselesi olarak değil, Türkiye'nin demokratik bir geleceğe ihtiyacı var. Demokratik bir Türkiye'de inanıyorum ki hepimiz mutlu olacağız. Halklarımız Ortadoğu'nun kargaşalı olduğu dönemde Türkiye'nin kendi iç barışını sağlamış olması açısından önemli bir süreç. Ben bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

'Meclis'e önemli kararlar düşüyor'

Toplumsal barışın sağlanması konusunda atılması gereken adımlar var. Yani bunlar pazarlık değil, Türkiye'nin demokratikleşmesi için atılması gereken adımlar var. Meclis'in bu süreçte devreye girerek demokratik bir Türkiye, demokratik bir anayasanın gündeme getirilmesiyle bu konuda demokratik bir Türkiye'yi oluşturacak bir anlayışla süreci götürmesi gerekiyor. Burada Meclis'e önemli kararlar düşüyor.

Sırrı Süreyya'nın cenazesinde gerçekten toplumsal bir barışın önünün açıldığını gördük. Her insandan vardı. Tüm insanlar yürekten Sırrı Süreyya'nın aramızdan ayrılmasını büyük bir üzüntüyle karşıladı. Yani süreç bundan sonra Meclis'in görevidir. Meclis üzerine düşen görevi yerine getirirse Türkiye'de her insanımız mutlu olacak. Türkiye, Ortadoğu’nun en önemli devleti olarak Ortadoğu’ya demokrasiyi götürecek bir ülke olarak tarihe geçecek. Bütün siyasi yaşamımda barışın olması için hep çaba gösterdim. Hep bunu arzuladım. Bugün bunun da yerine gelmiş olması benim için bir sevinç kaynağı."

"Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli'nindir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu süreçteki rolune ilişkin soruya Türk şu yanıtı verdi:

"Elbette ki en büyük rol Sayın Bahçeli'nindir. Bu kapının aralanmasında ve Türkiye'ye bir çağrı yapmasında önemli bir riskti, ama Türkiye'nin geleceğini düşündüğü için bu riski aldı. Bugün görüyoruz ki aldığı risk onurlu bir barışın ortaya çıkmasına çok önemli bir katkı sundu. Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı, sürecin hayırlara vesile olmasını diledi ve bizleri kutladı. Ben de Sayın Bahçeli'yi kutluyorum. Emeğine büyük saygı duyuyorum. İnşallah sağlıklı bir gelecekte bir araya geleceğiz, sohbet edeceğiz. Barışın kalıcı olmasına kendilerinden katkılar isteyeceğiz."

"En kısa sürede açıklanacak"

Açıklama ne zaman gelecek sorusuna Türk, "Aslında karar alınmıştır. İnanıyorum ki en kısa sürede bir değerlendirme sonucunda kararlarını açıklayacaklardır. Sayın Öcalan'ın bu konudaki talebini yerine getirecekleri konusunda başından beri bir endişemiz yoktu. Kısa süre içerisinde bu karar ortaya çıkacaktır." yanıtını verdi.

"Sürece inanmayanlara ne demek istersiniz?" sorusu üzerine Türk, "Sürece yönelik herkeste endişeler olabilir. Fakat görüşmeler ilerledikçe bu sürecin endişe duyulacak bir süreç olmadığını ve bu sürecin başarılı bir çekilde götüreleceğine hepmizin inancı gelişecektir. Elbette ki bir adım atıldığı zaman insanlar şüpheyle karşılar ama zaman içerisinde bu şüphelerin ortadan kalktığını görüyoruz." dedi.