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AFAD duyurdu: Samsun'da sabaha karşı deprem

Samsun'un Ladik ilçesinde sabah saatlerinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.08’de merkez üssü Ladik olan sarsıntı, yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
İHA
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AFAD duyurdu: Samsun'da sabaha karşı deprem
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Samsun’un Ladik ilçesinde sabah saat 06.08’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD verilerine göre, Hamitköy mevkisinde yerin 10.08 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Samsun merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. 

Ladik ilçesi, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na yakınlığı nedeniyle zaman zaman benzer büyüklükte sarsıntılarla karşılaşıyor. Yetkililer, vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulundu.

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