AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul Büyükçekmece'de deprem

İstanbul Büyükçekmece'de saat 04.13'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 11.9 km olarak duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 2.9 olarak belirtildi. Derinliği 6.91 km olan depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.