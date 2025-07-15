AFAD ve Kandilli duyurdu: İstanbul Büyükçekmece'de deprem
Marmara Denizi'nde gece yarısı deprem oldu. İstanbul Büyükçekmece merkezli depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 3.2, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ise 2.9 olarak duyurdu.
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İstanbul Büyükçekmece'de saat 04.13'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 11.9 km olarak duyuruldu.
AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 2.9 olarak belirtildi. Derinliği 6.91 km olan depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.
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