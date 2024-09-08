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Irak ve ABD anlaşmaya vardı! Çekilme planı belli oldu

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içinde çekilmesi için Washington ile anlaşma sağlandığını ve sürecin iki aşamada gerçekleşeceğini açıkladı. İlk aşama bu yıl başlayıp 2025'te sona erecek, ikinci aşama ise 2026'da tamamlanacak.

Haber Merkezi
AA
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Irak ve ABD anlaşmaya vardı! Çekilme planı belli oldu
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Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuna değindi.

Anlaşmaya varıldı

ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

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