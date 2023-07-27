Irak'ta askeri helikopter düştü
Irak'ın Erbil kentinde ABD öncülüğündeki "DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri"ne ait helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.
AA
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Irak'ın Erbil kentinde askeri bir helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Gwer nahiyesinde terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyona ait askeri bir helikopter düştü.
İlk bilgilere göre helikopterin eğitim sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Olaya ilişkin koalisyon güçleri ya da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) açıklama yapılmadı.