Nijer ordusundan darbecilere destek açıklaması

Nijer Silahlı Kuvvetleri, ülkede kan dökülmemesi adına yönetime el koyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu.

Nijer ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ise sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayın hala darbe girişimi olduğu ve sonuçlanmadığını söylemiş, Nijer halkını da bu girişime karşı çıkmaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Bazoum da Twitter hesabından "Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek." paylaşımını yapmıştı.

Bazoum'un darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarına karşı ordu güçlerinin desteğini beklediği ancak ordunun buna yanaşmadığı iddia edilmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabulucu olarak görevlendirilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un gün içinde 2 grupla da görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri: Derin endişeyle takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, Nijer'deki darbeyle ilgili gelişmelere yönelik, "Demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un görevinden alıkonulmasını ve tüm demokratik kurumların askıya alınmasını derin endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Nijer’de yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nijer’de Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından darbe girişiminde bulunularak demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un görevinden alıkonulmasını ve tüm demokratik kurumların askıya alınmasını derin endişeyle takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Dost ve kardeş Nijer’de anayasal düzen ile toplumsal barış ve istikrarın bozulmaması temennisine yer verilen açıklamada, "Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde Nijer’in yanında yer almaya devam edecektir." değerlendirmesi yer aldı.

Bazoum, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından alıkonulmuştu.

Halk, darbeyi engellemek için sokağa çıkmış ve Bazoum'un serbest bırakılması için protesto düzenlemişti.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

Kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker dün gece devlet televizyonundan darbe bildirisi okumuş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.