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İran açıkladı: İlk kez hipersonik 'Fettah' füzeleri kullanıldı

İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda ilk kez hipersonik 'Fettah' füzeleri kullanarak, radar ve Arrow 2 ile 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İran açıkladı: İlk kez hipersonik 'Fettah' füzeleri kullanıldı
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İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e düzenlenen füze saldırısında sahip oldukları yüksek hız sayesinde hava savunma kalkanlarını aşabilen hipersonik sınıfı Fettah-1 füzeleri kullanıldı.

"İlk kez hipersonik Fettah füzelerini kullandık"

Haberde, "Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, radar ve Arrow 2 ve 3 füzelerini yönlendiren füze savunma kalkanını yok etti" ifadelerine yer verildi.

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

"İsrail yanıt verirse "yıkıcı karşılık" görür"

Saldırının Hamas lideri Heniyye, Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı general Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

Pezeşkiyan: Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" ifadelerini kullandı.

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