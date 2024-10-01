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İsrail'den çarpıcı açıklama: Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savunurken, bu gece Orta Doğu'da "yoğun saldırı" düzenleyeceklerini söyledi.

AA
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İsrail'den çarpıcı açıklama: Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz
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Yerel basında çıkan haberlere göre, Hagari, İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu.

İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, İran'ın füze saldırılarının "bedeli olacağını" ve karşılık verileceğini söylemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.

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