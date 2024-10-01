Son dakika… İran'dan İsrail'e onlarca füze ateşlendi!

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

Öte yandan İran medyasında, İsrail’e 250 balistik füze ateşlendiği yazıldı.

İran Devrim Muhafızları: Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için saldırdık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak, “Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan’ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran’ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak” ifadelerini kullandı.

Biden, İsrail-İran gerilimi konusunda ulusal güvenlik ekibini topladı

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları başlamadan önce sabah saatlerinde ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı görüşmede, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırı hazırlığına ilişkin güncel durum değerlendirildi.

Biden ile ulusal güvenlik ekibi, İsrail'in kendini savunmasına yönelik ABD'nin yardımlarını ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin son durumunu da ele aldı.

İsrail, saldırının 'geniş çaplı' olmasını bekliyor

İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel füze saldırısına ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, söz konusu saldırının “geniş çaplı” olmasını beklediklerini açıkladı.

Hagari, “Tehdidi ciddiyetle takip ediyoruz. Halktan ordunun talimatlarına uymanızı istiyoruz. İran’dan gelecek ateşin kapsamı geniş çaplı olabilir. Siren çaldığında korunaklı bir alana girmeniz ve biz aksini bildirene kadar orada kalmanız isteniyor” dedi.

Ürdün, hava sahasını uçuşlara kapattı

Ürdün, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından hava sahasını uçuşlara kapattı.

Ne olmuştu?

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'da gerilimin daha da artmasına ilişkin açıklama yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip." ifadelerini kullanmıştı.

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