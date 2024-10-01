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İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi’nde bulunan hafif raylı sistem istasyonunda meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, en az 7 kişi yaralandı.

2 saldırgan etkisiz hale getirildi, 1 saldırgan daha olduğu düşünülüyor

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren iki teröristin "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı. Polis bölgede en az bir saldırganın daha olduğunu düşünüyor.

Olay yerinden gelen videolarda yerde yatan birkaç ceset görülüyor.

Ambulans servisi saldırı ihbarını  19.01'de aldı

İsrail'in MDA ambulans servisi, saat 19.01'de silahlı saldırı sonucunda yaralananlar olduğuna dair ihbar aldıklarını açıkladı. MDA, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaralanan kişilere tıbbi müdahalede bulunduğunu ve bazı yaralıların bilinçsiz olduğunu belirtti.

 

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