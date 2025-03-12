İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Trump’a: “Seninle müzakere etmeyeceğim, ne halt edersen et”

Reuters'ın aktardığına göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e hitaben yazdığı ve tehdit ederek müzakere çağrısı yaptığı mektubuna “Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim” yanıtı verdi.

İran devlet medyasına göre Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a emir verir gibi yaklaşmasını kabul etmediklerini belirterek, “Bizim için kabul edilemez olan şey, emir verilmesi ve tehditler savrulmasıdır. Seninle müzakere etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Trump yönetimi ile herhangi bir müzakerenin mümkün olmadığını söylemişti. Hamaney, ABD’nin tek amacının kendi taleplerini dayatmak olduğunu ve bu nedenle İran’ın görüşmelere kapalı olduğunu vurgulamıştı.

Trump ne demişti?

Trump, 7 Mart’ta Fox Business Network’e verdiği röportajda, İran lideri Hamaney’e bir mektup gönderdiğini açıklamış ve “Onlara, ‘Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak’ diyen bir mektup yazdım” demişti.

Ancak İran’ın New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, böyle bir mektubun kendilerine ulaşmadığını bildirmişti. Daha sonra ABD’li bir yetkili, Trump’ın mektubu yazdığını ancak henüz göndermediğini açıklamıştı.

"Zelenskiy’e yaptığından insan gerçekten utanıyor"

Pezeşkiyan, Trump’ın yalnızca İran’a değil, Ukrayna’ya yönelik tutumunu da eleştirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e Beyaz Saray’da yapılan muameleyi hatırlatan Pezeşkiyan, “Trump’ın Zelenskiy’e yaptığından insan gerçekten utanıyor” dedi.