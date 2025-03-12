Trump'ın yüzde 25'lik çelik ve alüminyum vergisi resmen yürürlüğe girdi

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Daha önceki icra emirleri uyarınca çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi, 12 Mart gece yarısı itibarıyla Kanada ve diğer tüm ticaret ortaklarımız için devreye girdi” dedi.

Trump: "Ne kadar yüksek olursa, şirketlerin burada yatırım yapma olasılığı o kadar artar"

Başkan Trump, Business Roundtable toplantısında iş dünyası temsilcilerine seslenirken gümrük vergilerinin ABD’ye yatırımı teşvik ettiğini savundu.

Trump, daha yüksek tarife oranlarının fabrikaların ABD’ye geri taşınmasını hızlandıracağını belirterek, "Ne kadar yüksek olursa, şirketlerin burada yatırım yapma olasılığı o kadar artar. En büyük kazanç, işletmelerin ülkemize taşınması ve yeni iş imkânları yaratmasıdır" dedi.

Ancak Trump, gümrük vergilerinin ABD ekonomisine maliyet yaratacağını da kabul etti ve "Gümrük vergileri bu ülkeye çok para kaybettirecektir" ifadelerini de kullandı.