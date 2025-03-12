Trump'ın vergi hamlesi Kanada'ya geri adım attırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki tehdidinin ardından Kanada geri adım attı.

Elektriğe getirilen yüzde 25 vergi askıya alındı

Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı.

Ford, ABD'nin Kanada'ya uygulayacağı ek gümrük vergilerinin son tarihi olan 2 Nisan'dan önce ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesini görüşmek üzere Lutnick ile perşembe günü bir araya geleceklerini söyleyerek, "Buna karşılık Ontario, Michigan, New York ve Minnesota'ya elektrik ihracatında uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiyi askıya almayı kabul etti" dedi.

Trump'tan açıklama

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Ontario'nun ABD'ye elektrik ihracatında ek vergiyi askıya almasının ardından Kanada'ya yönelik artırılan gümrük vergilerini "muhtemelen" azaltacağını söyleyerek, Kanada'ya uygulanan yüzde 50 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi halinde "Size haber vereceğim" dedi.