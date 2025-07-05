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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ilk kez kamuoyu karşısına çıktı

Muharrem ayı matem törenlerine önceki 3 gece katılmayan İran lideri Hamaney, bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı. Hamaney salona girince matem töreni için İmam Humeyni Hüseyniyesinde bulunanlar, "Damarlarımızdaki kan, Rehberimize armağandır" sloganları atarak sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Merkezi
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ilk kez kamuoyu karşısına çıktı
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ABD ve İsrail'in tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkarak, Aşura törenine katıldı.

Filistin caddesindeki konutunda yapılan muharrem ayı matem törenlerine önceki 3 gece katılmayan İran lideri Hamaney, bu gece düzenlenen Aşura töreninde yer aldı.

Hamaney'e sevgi gösterisi

İran liderinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Hamaney'in salona girişiyle matem töreni için İmam Humeyni Hüseyniyesinde bulunanların, "Damarlarımızdaki kan, Rehberimize armağandır" sloganları atarak kendisine sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü. 

Tel Aviv yönetimi Hamaney'i öldürmekle tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump ve Tel Aviv yönetimi, İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaş sırasında İran lideri Hamaney'i öldürmekle tehdit etmişti.

 Savaşın ardından ulusa sesleniş konuşmaları yapmıştı

Hamaney, saldırılar devam ederken ulusa sesleniş konuşmaları yapmıştı. Ateşkes sonrasında da bir konuşma yapan Hamaney, ABD'nin, İran'ın karşı saldırılarıyla yıpranan Tel Aviv'i kurtarmak amacıyla İran'a saldırılara katıldığını söylemişti.

Törenler ilk kez Hamaney olmadan gerçekleşti

İran'da her yıl Hamaney'in konutunda yapılan muharrem ayı törenleri ilk kez Hamaney'in katılımı olmadan gerçekleştirilmişti. Hamaney, önceki 3 gece matem törenlerine katılmamıştı.

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