İran'da Filistin'e destek gösterisi
İran'da Filistin'e destek eylemi yapıldı.
İran'da Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'e düzenlediği saldırı dolayısıyla, Filistin'e destek eylemi yapıldı.
Başkent Tahran'daki Filistin Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi; havai fişek, meşale, Filistin bayrakları ve dövizlerle gösteri düzenledi.
Meydandaki duvara asılan “Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı: Aksa Fırtınası” afişi altına kurulan sahnede marşlar okunup, Filistin'e destek sloganları atıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ile İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısına destek mesajı vermişti.
Ne olmuştu
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.
Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiği, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
İsrail Kanal 13 televizyonu ise Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda 250 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1100'ü geçtiğini duyurmuştu.