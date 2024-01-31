İran'dan ABD'ye 'karşılık veririz' mesajı

İran, "topraklarını, çıkarlarını veya vatandaşlarını hedef alacak her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğini" duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin son 2 günde aracılar yoluyla İran'a çeşitli mesajlar gönderdiğine dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu tür mesaj alışverişi yapılmadı. Buna karşılık, herhangi bir tarafın İran topraklarına veya İran sınırları dışındaki çıkarlarına veya vatandaşlarına saldırması durumunda kararlı ve güçlü bir yanıtla karşılaşması İran'ın temel politikasıdır." ifadelerine yer verildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a bağlı Iraklı grupların Ürdün-Suriye sınırında ABD askerlerini öldüren insansız hava aracı saldırısına yanıt vereceklerini bildirmesinin ardından geldi.

Kataib Hizbullah'tan saldırıları askıya alma kararı

Irak’ta İran yanlısı Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırıları askıya aldığını duyurdu. Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Himeydavi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Tugayları’nın hiçbir tarafın müdahalesi olmadan Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere destek kararı aldığını belirterek, “Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bizim dostlarımız, Irak ve Suriye’deki ABD işgal güçlerine karşı başlattığımız baskı ve tırmanmaya karşı çıktılar.” denildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’yi zor durumda bırakmamak için askeri operasyonlara ara verme karar alındığını duyuran el-Himeydavi, “Gazze’deki halkımızı başka vesilelerle savunmaya devam edeceğimizi duyururken, Hizbullah Tugayları üyelerini ABD’nin yapabileceği muhtemel düşmanca eylemine karşı pasif savunmaya çağırıyoruz.” dedi.

ABD: Eylemler sözlerden daha önemli

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki saldırıda insansız hava aracının (İHA) savunma sistemini nasıl deldiği konusunda hala birçok soru bulunduğunu belirten Ryder, ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) saldırı üzerinde incelemelerine devam ettiğini bildirdi.

Ryder, CENTCOM'un, söz konusu üssün "tehlikeli bir mahallede" bulunduğunun bilincinde olarak ABD güçlerinin korunmasını sağlamak için gerekli tedbir ve adımları atacağını ifade etti.

Gazetecilerin, Kataib Hizbullah'ın ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını açıklamasıyla ilgili sorularına karşılık Ryder, sözden ziyade icraatın önemli olduğunu söyledi.

Ryder, "İran'ın vekil gruplarına net bir şekilde saldırılarını durdurmaları çağrısında bulunduk ama onlar durmadı. Şimdi kendi seçtiğimiz bir zaman ve şekilde yanıt vereceğiz. Eylemler sözlerden daha önemli demekle, 28 Ocak'tan bu yana bildiğim kadarıyla üç saldırı daha olduğunu söylemekle yetineceğim." dedi.

ABD üssüne saldırı

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı. (AA-İHA)