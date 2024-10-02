  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyinde 100 ev zarar gördü! Can kaybı yok
Takip Et

İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyinde 100 ev zarar gördü! Can kaybı yok

İran'ın İsrail'e dün düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde 100 ev zarar gördü. Konuya ilişkin, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'ın füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyinde 100 ev zarar gördü! Can kaybı yok
Takip Et

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, Hod Haşaron'da İran'ın saldırıları sebebiyle 100 evin zarar gördüğü, yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Evlerin onarımı uzun sürecek

Bazı evlerde ciddi hasarın meydana geldiği ve onarımının uzun süreceği kaydedildi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayımladığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

İsrail'den Han Yunus'a saldırı! 20 kişi hayatını kaybettiİsrail'den Han Yunus'a saldırı! 20 kişi hayatını kaybettiDünya

 

Dünya
Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması saat kaçta, nerelerde görülecek?
Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması saat kaçta, nerelerde görülecek?
Fransa'dan 60 milyar euroluk yeni tasarruf ve vergi paketi
Fransa'dan 60 milyar euroluk yeni tasarruf ve vergi paketi
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Topyekün bir bölgesel savaşın eşiğindeyiz
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: Topyekün bir bölgesel savaşın eşiğindeyiz
Rusya'nın son 24 saatteki saldırılarında 2 sivil öldü, 52 sivil yaralandı
Rusya'nın son 24 saatteki saldırılarında 2 sivil öldü, 52 sivil yaralandı
Aliyev: Ermenistan işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemelidir
Aliyev: Ermenistan işlediği tüm suçlardan dolayı özür dilemelidir
Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman, saat kaçta ve şartları neler?
Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card başvurusu ne zaman, saat kaçta ve şartları neler?