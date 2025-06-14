İran'ın misillemesinin başlamasından beri İsrail'de 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı

İsrail devlet televizyonu KAN, İran'ın misilleme saldırılarının başlamasından bu yana yaralananların sayısını paylaştı.

İran'ın düzenlediği ilk saldırıda yaralanan bir kişinin öldüğü, sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda ise 2 İsraillinin öldüğü kaydedildi.

İran'ın misillemesinin başlamasından beri hastanelere 172 yaralanın geldiği aktarılan haberde yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, kendilerine “Tahran yolunun açıldığını” iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

IRNA: İsrail saldırısında Mehrabad Havalimanı pistinde hasar meydana gelmedi

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na saldırıya yönelik ayrıntıları paylaştı.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

İran ordusu İsrail’e balistik füzelerle saldırdı

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı, yüzlerce kişi ise yaralandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.