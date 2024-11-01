İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e çıktı

Selden en çok etkilenen ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümetine bağlı olarak çalışan Operasyonel Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Valensiya'da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Valensiya'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Kastilya-La Mancha'da da 3 kişi hayatını kaybetti ve İspanya genelinde sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıkmış oldu.

Yüzyılın felaketi

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede, itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında 1500'den fazla asker de görev yapıyor.

Ayrıca Valensiya halkı selden etkilenen yerleşim yerleri ile dayanışma gösterirken, binlerce genç gönüllü temizlik çalışmalarına katılıp, öncelikli ihtiyaçlardan olan gıda ve su tedariklerinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Sel felaketinde en büyük zararı ise şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı.

Bölgede su ve gıda sorunundan dolayı vatandaşların ellerinde bidonlarla yollarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Öncelik kayıp vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin farklı yerlerinde halen olumsuz hava şartlarının devam etmesinden dolayı "kırmızı ve turuncu alarm olan yerlerde halktan temkinli davranmalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını" istedi.

Sanchez, önceliğin kayıp vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Margarita Robles de 1500 kadar asker, 400 araç ve 15 helikopter ile felaket bölgesinde olan İspanyol ordusunun gerekirse tüm personel ve ekipmanıyla sahada olacağını söyledi.