İsrail Gazze’de Filistinlilerin kaldığı kampı vurdu: 5 ölü



İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Han Yunus kentindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Al-Najat Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 70 bin 117 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 999 kişi de yaralandı.