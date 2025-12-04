  1. Ekonomim
  3. İsrail Gazze’de Filistinlilerin kaldığı kampı vurdu: 5 ölü
İsrail Gazze’de Filistinlilerin kaldığı kampı vurdu: 5 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si çocuk toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Gazze’de Filistinlilerin kaldığı kampı vurdu: 5 ölü
İsrail, bir kez daha ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde Han Yunus kentindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Al-Najat Mülteci Kampı’na saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 70 bin 117 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 999 kişi de yaralandı.

