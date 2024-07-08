İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir gibi çok sayıda bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

Görgü tanıkları, Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bölgelere dün gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine zarar verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Barka köyünde bir vatandaşın aracını ateşe verdi.

Ramallah'ın batısındaki Mezraa el-Garbiyye köyüne saldıran İsrailli gaspçılar, Kufr Nima köyündeki bazı zeytin ağaçlarını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın güneyindeki Husan ve el-Hıdır köylerine konteyner evler yerleştirerek o bölgelerin de işgaline zemin hazırladı.

Ramalah'ın kuzeyinde Cenin kentinin batısındaki Dahru'l Abd köyünde de Filistinlilere ait tarım odası ve zeytinlikler yakıldı.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti'ne göre, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'deki solcu Şimdi Barış Hareketi verilerine göre, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs haricindeki bölgelerde yaklaşık yarım milyon İsrailli yaşıyor.