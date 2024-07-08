Prof. Dr. Dikbaş uyardı: Vergi muafiyetinde olası değişiklik girişimcileri olumsuz etkiler

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, teknokentlerde yer alan teknoloji şirketlerinin gelir ve kurumlar vergi muafiyetlerinde yapılacak bir azaltma yani değişikliğin şirketleri olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptı.

Bloomberg HT’de Hande Berktan'ın sorularını yanıtlayan Prof Dr. Attila Dikbaş “Teknoparklar, gelir ve kurumlar vergi muafiyetlerinden yararlanan önemli odak yerler. Türkiye genelinde 103 teknoparkı ilgilendiren ve güzel ilerleyen bir model. Fakat kurumlar ve gelir vergisi muafiyetindeki yapılacak bir değişiklik, girişimci şirketlerimizi olumsuz etkiler. Küçük startup’ların tutunabilmesi için bu vergi muafiyetleri çok önemli. Büyük firmaların da uluslararası alanda büyüyebilmesini negatif etkiler. Bu konuyla ilgili bir söylenti bile girişimcilik ekosistemini olumsuz etkiler, rüzgarın yönünü değiştirir ve bunu yapmamak gerekir” dedi.

“Teknokentlerde yer alan girişimcilere yönelik vergi muafiyetlerine dokunulmamalı”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Dikbaş sözlerine “Biz daha farklı desteklerin olabilmesini istiyoruz. TÜBİTAK, KOSGEB, Ticaret Bakanlığı’mızın destekleri var. Bu desteklerin artırılması ve sürdürülebilir kılınması çok değerli ve önemli. Bu destekler, daha farklı fonlarla desteklenmeli. Amacımız teknolojiye odaklanma ve ticarileştirme. Ekonomide darboğazdan çıkışın yol haritası bu. Teknoloji üretmeden, orta gelir tuzağından çıkmamız mümkün değil.

“İTÜ ARI Teknokent’teki şirketlerin 2024 yılı ihracat hedefi 200 milyon dolar”

2024 yılı, ihracat gelir hedefi 200 milyon dolar olan İTÜ ARI Teknokent’teki girişimci şirketlerin performansını değerlendiren Prof. Dr. Attila Dikbaş “2023 yılı başarılı geçti. Global hızlandırma programları bizleri olumlu etkiledi. İTÜ ARI Teknopark 2023 yılını hedefimiz olan 70 milyon doların hayli üzerinde 110 milyon dolar ihracat geliriyle kapadı. 2024 yılı ihracat hedefimiz ise 200 milyon dolar.

Yatırım alma noktasında ise 50 milyon dolarla kapatırız derken yıl başından bu yana sadece 40 şirketimizin aldığı yatırım miktarı 70 milyon dolara ulaştı. Geçen senenin çok üzerindeki bir yatırım rakamını daha yılın yarısında tamamladık.

Ulaşılan ciro açısından girişimci şirketlerimizin 2023 yılında ulaştığı ciro, 705 milyon dolar. Bu yıl hedefimiz ise 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında” şeklinde özetledi. Sonuçların, 21 yıllık bir teknokentin ulaştığı değer olduğunu belirten Attila Dikbaş “Hızlandırma programlarının ne kadar etkili olduğunu, ne kadar doğru girişimcileri seçtiğimizi gösteren bir husus.” dedi.

“İTÜ ARI Teknokent, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu Ekim’de hayata geçiriyor”

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurmakta olduklarını söyleyen Prof.Dr. Dikbaş “İTÜ ARI Teknokent, kendi Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu bu yıl içerisinde hayata geçiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 80 girişimin bir parçasıyız. Bu fonla birlikte kendi yatırımcı kimliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Temmuz ayındaki yönetim kurulumuzun ardından Ekim ayı gibi hayata geçiriyoruz. Artık daha kurumsal ilerliyoruz ve sürdürülebilir bir modelden bahsediyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.