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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bazı belde ve köylere düzenlediği baskınlarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

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Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin esir takasında serbest bırakılan Filistinlileri karşılamak için Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi önüne gelen gruba müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerin saldırılarda yaralanan 61 kişiye olay yerinde müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail'in ABD’nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.Söz konusu dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 880 Filistinli hayatını kaybetti.

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