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İsrail, mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü var

İsrail savaş uçaklarının Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 18 kişi hayatını kaybettii.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, mülteci kampını vurdu: Çok sayıda ölü var
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların Tulkerim kentindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

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