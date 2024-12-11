Suriye'nin muhalif güçleri, Şam da dahil olmak üzere geniş toprak parçalarını ele geçiren ve uzun süredir Devlet Başkanı olan Beşar Esad'ı deviren kapsamlı bir saldırının ardından ülkenin resmi kontrolünü ele geçirmek için görüşmelerde bulunuyor.

Al Jazeera’nın haberine göre, Ebu Muhammed El Culani olarak da bilinen muhalif lider Ahmed El Şaraa, pazartesi günü geçiş sürecini görüşmek üzere görevden ayrılan Başbakan Muhammed El Celali ile bir araya geldi. Esad döneminde görev yapmış olan El Celali, iktidarı Heyet Tahrir El Şam'ın (HTŞ) Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne (SSG) devretmeyi kabul etti. El Celali “Geçiş döneminin hızlı ve sorunsuz olması için çalışıyoruz” dedi. Geçiş hükümeti, Şam'ın ele geçirilmesine öncülük eden HTŞ'ye yakın olan ve İdlib merkezli SSG'nin başında bulunan Muhammed El Beşir tarafından kurulacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından geçiş sürecinin mümkün olan en kapsayıcı şekilde yürütülmesi ve BM tarafından terör örgütü görülen muzaffer Hayat Tahrir el Şam’ın da bu sürece dâhil edilmesinin gerektiğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, İsrail’in Suriye’deki mevcut durumu "istismar etmesinin" ve egemenliğini ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Filistinli Hamas, Beşar Esad’ın Suriyeli muhalifler tarafından devrilmesinin ardından Suriye halkını özgürlük ve adalet hedeflerine ulaşmalarından dolayı tebrik etti.

İsrail ordusu Suriye topraklarında…

İsrail tanklarının, Golan’daki tampon bölgeden Suriye içlerine ilerledikleri iddia edildi. Reuters ajansının bölge ülkelerinden kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail ordusunun Suriye’nin güneyinde başlattığı operasyon kapsamında başkent Şam’ın yaklaşık 25 km güneybatısına ulaştı. Suriyeli kaynak, İsrail ordusunun İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye sınırındaki silahsızlandırılmış bölgenin doğusuna ilerleyerek Suriye sınırından 10 km uzaklıktaki Qatana’ya ulaştığını bildirdi. İsrail ordu sözcüsü ise, Golan Tepeleri ile Suriye sınırındaki tampon bölgeyi aşıp Suriye topraklarına girdikleri iddiasını yalanladı. Suriye’de attıkları adımları ülkenin sınırlarını korumak ve stratejik silahların düşmanların eline geçmesini engellemek için gerçekleştirdiklerini söyledi ve İsrail güçlerinin Şam’a doğru ilerlediği iddiasını reddetti. Yarbay Nadav Shoshani, İsrail güçlerinin "birkaç ilave nokta" dışında İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasında bulunan silahsızlandırılmış bölgede kaldığını söyledi.

Almanya iltica başvurularını durdurdu

Suriye lideri Beşar Esad'ın devrilmesinin üzerinden 48 saat geçmeden, Ortadoğu dışında en fazla Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapan Almanya, Suriye vatandaşlarının iltica işlemlerini donduracağını açıkladı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden bir yetkili pazartesi günü Der Spiegel haber dergisine yaptığı açıklamada, bu kararın Suriye'deki belirsiz ve öngörülemez siyasi durum ışığında alındığını ve sığınma kararlarını “sallantılı bir zemine” oturtacağını söyledi. Suriye vatandaşları tarafından yapılan 47.770 başvuruyu etkileyen, karara bağlanmamış iltica başvuruları hakkında bir sonraki duyuruya kadar başka bir karar verilmeyecek. Almanya'da yaklaşık 1,3 milyon Suriye kökenli insan yaşıyor ve bunların büyük çoğunluğu ülkeye 2015 ve 2016 yıllarında dönemin Başbakanı Angela Merkel'in Suriye'deki yıkıcı savaştan kaçan mültecilere kucak açtığı dönemde gelmişti.

Beşar Esad 8 Aralık'ta ülkeden kaçtı ve Rusya'da sığınma talebinde bulundu. Rusya da Esad'ın düşüşüyle zayıfladı, çünkü Suriye savaşını "Batı emperyalizmi" ile çatışmasının bir parçası olarak görüyordu. Rusya’nın tek Arap müttefikini kaybetmesi, Ortadoğu'daki bölgesel meselelerde söz sahibi olabilen küresel bir güç olarak itibarını zedeledi. Moskova'nın şimdilik Hmeymim'deki hava üssünü ve Tartus'taki deniz üssünü koruması muhtemel olsa da Suriye'deki varlığını devam ettirmesi sürdürülebilir görünmüyor.

Erdoğan: Suriye’de filizlenen barışı memnuniyetle karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlattığını küresel barış ve istikrarın tesisine rehberlik ettiğini vurguladı.

Suriye'deki olaylara ilişkin de önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "60 yılı aşan Baas diktatörlüğünün ve 13 yıllık iç savaşın ardından komşumuz Suriye’de filizlenen barış, istikrar ve huzur umutlarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Erdoğan, Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi ile Suriyelilerin ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına gereken her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.