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Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz".

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