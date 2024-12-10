Bakan Fidan: İsrail, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail'in saldırganlığı, mezalimi ve hukuksuzluğu devam ediyor. Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz".

Ayrıntılar geliyor...