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İBB soruşturması: İtirafçı Adem Soytekin tahliye edildi

İBB soruşturmasında kilit bir isim olan ve süreçte itiraflarıyla gündeme gelen Adem Soytekin tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İBB soruşturması: İtirafçı Adem Soytekin tahliye edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “terör iltisaklı personel” soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şeklideki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

40 sayfa ifade vermişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütünün en kritik isimlerinden biri olduğu öne sürülen, İmamoğlu'nun milyarder sıvacısı olarak gündeme gelen Adem Soytekin itirafçı olmuştu. 16 Haziran'da savcılığa 40 sayfa ifade verdiği öğrenilen Soytekin'in çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin önemli itiraflarda bulunmuştu.

Mehmet Pehlivan’ın tutuklanmasına gerekçe gösterildi

Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı'yı 'yurt dışına kaçırdığı' iddiasında bulunan Soytekin'in ifadesi, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına da gerekçe yapılmıştı. Soytekin'in avukatı Onur Büyükhatipoğlu, söz konusu ifadelerin 'hayal ürünü olabileceğini' söylemiş ve Soytekin'in avukatlığından çekilmişti.

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