İsrail ordusu Yemen’e hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de Husilerin (Ensarullah Hareketi) kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.

Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurdu. Haberde, Hudeyde Limanı'ndaki petrol depolarına düzenlenen saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu: Yüzlerce saldırıya misilleme yaptık

Yemen'deki patlamaların ardından, cuma sabaha karşı Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği İsrail'e gözler çevrildi. İsrail'den Walla internet sitesine konuşan ABD'li kaynaklar, Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na İsrail'in saldırdığını belirtti.

İsrail basınında, saldırının İsrail'den Yemen'e düzenlenen ilk saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Daha sonra İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hudeyde kentinde Husilere ait "askeri hedefleri" vurduğu ifade edildi. Açıklamada, Husilerin İsrail'e düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı savunuldu.

İsrail ordusu, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Husiler: Gazze'ye desteğimiz durmayacak

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini" belirtti.

Abdusselam, "Bu, (Gazze'ye verilen desteğin durması) gerçekleşmeyecek bir düştür. Bu saldırı, Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin sadece kararlılığını ve azmini artıracaktır" ifadesini kullandı.

Kabine gizlice toplandı, Netanyahu ve Halevi saldırıyı izledi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yemen'in Kızıldeniz üzerindeki liman kenti Hudeyde'ye düzenlenen hava saldırısı öncesinde İsrail güvenlik kabinesi olağanüstü oturumla toplandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de içinde yer aldığı kurmay kademesinin toplantısının yaklaşık 4 saat sürdüğü, katılımcılardan toplantıya çağırıldıklarını kimseye bildirmemeleri istendiği aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Halevi ile saldırıyı izlediği anların görüntülerini yayınladı.

Saldırıya donanma da katıldı

Kanal 13'ün haberine göre, öğlen saatlerinde İsrail'in güneyindeki Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentindeki askeri hava üssünden savaş uçakları ve havada yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir filonun havalandığı görüldü.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde, İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırıya, donanma, havada yakıt ikmal uçakları, F-15 ve F-35 savaş jetleri katıldı. İsrail donanmasının, Yemen'de Husilerden gelecek olası bir misillemeye karşı Kızıldeniz'de teyakkuz haline geçtiği belirtildi.

Dubai merkezli el-Arabiya televizyonu, İsrail'in Yemen'deki saldırıyı ABD ile koordine ettiğini, aralarında F-35 savaş uçaklarının yer aldığı 12 İsrail uçağının Hudeyde'de 10 farklı hedefi bombaladığını geçti.

Hizbullah'tan kritik açıklama

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırısı sonrası İran destekli Husilere taziyelerini sunarken, saldırının "ABD'nin tamamen koruması altında gerçekleştirildiğini" belirtti.

Açıklamada, İsrail'in Husilere yönelik saldırısı hakkında "Bu olay, Filistin halkının savunmasında ve bölge genelinde (Yemen'in) önemli bir cephe olduğunu ispat etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in saldırısının Husileri zayıflatmayacağı, aksine "gücünü ve kararlılığını artırarak direnişin zaferine yol açacağı" vurgulanan açıklamada, "Siyonist düşmanın attığı aptalca adımın, tüm bölgede son derece önemli bir çatışmanın yeni ve tehlikeli bir aşamasının habercisi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını 7 Ekim 2023'te yenide başlatmasına yanıt olarak, Kızıldeniz üzerinden İsrail'i füze ve İHA'larla hedef almıştı. Füzeler ve İHA'lar, İsrail'in hava savunma sistemleri ve İsrail'e destek için bölgeye gönderilen ABD gemileri tarafından düşürülmüştü.

Husiler daha sonra İsrail'e giden ve İsrail'le bağlantılı gemilere de saldıracaklarını açıklamıştı. Husiler, 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da İHA ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze İHA'ları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

ABD ve İngiltere, Yemen'e 12 Ocak günü sabaha karşı ilk hava saldırısını düzenlemişti ve sonraki günlerde de saldırılarını sürdürmüştü.

Saldırılar üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.