İran’dan savunmaya 1,8 milyar euro ek bütçe

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meşhed'de ulusal güvenlikle ilgili bir toplantıda konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Meclis, savunma bütçesinin güçlendirilmesi için geçen yıl onaylanan bütçeye ek olarak 1 milyar 800 milyon euroluk savunma bütçesini onayladı." dedi.

Rızai, bütçenin özellikle ülkenin doğusundaki güvenlik meselelerini iyileştirmesini hedeflediklerini belirterek, "Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun talebi, ülkenin doğusundaki sınırların kapatılması yönündedir. Toplantıda, bu konuda hükümetin gösterdiği çabalar takdirle karşılanırken, sınırların kapatılmasının hızlandırılması ve tamamlanması vurgulandı." ifadelerini kullandı.

İran, düzensiz göçü engellemek için ülkenin doğu sınırlarını kapatmayı öngörüyor. Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan da seçim kampanyası düzensiz göçün önüne geçebilmek için bu konudaki planları hayata geçireceklerini söylemişti.