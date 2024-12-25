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İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı: 3 yaralı

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinin Süveyse köyündeki işgali protesto eden sivillere ateş açtı. Saldırıda, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı: 3 yaralı
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İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik hava saldırılarını artırırken, karadan işgalini de genişletiyor.

Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra'nın Süveyse​​​​​​​ köyünde bölge sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenledi.

Saldırıda 3 kişi yaralandı

Protesto sırasında İsrail askerleri, mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 3 sivil yaralandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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