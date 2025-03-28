İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! 16 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Saldırıda kadın ve çocuklar dahil 14 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Enkaz altında da çok sayıda kişinin kaldığı aktarıldı.

Ayrıca, İsrail güçleri Refah’ın doğusundaki Şevke bölgesinde sivillerin bulunduğu bir noktaya saldırarak iki Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Beni Suheyla beldesinde Buraym ailesine ait eve düzenlediği saldırıda biri çocuk iki kişi yaralandı.

Görgü tanıklarına göre İsrail askerleri, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Azbet Abdu Rabbu bölgesi ve Beyt Lahiya’nın kuzeyinde de yoğun ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in 18 Mart'ta saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana, 855 Filistinli öldürüldü, 1869 kişi yaralandı.

Dünya Merkez Mutfağı'ndan bir gönüllü saldırıda yaşamını yitirdi

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK), İsrail'in Gazze'de yemek dağıtımı yapılan mutfaklardan birini vurduğu saldırı sonucu bir çalışanının yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını duyurdu.

Merkezi başkent Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, İsrail füzelerinin, kuruluşun Filistinlilere taze ve besleyici gıdalar sunduğu saha mutfaklarından birinin yakınlarına isabet ettiği belirtildi.

Saldırıda "Jalal" isimli çalışanın hayatını kaybettiği, 6 gönüllünün yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Herkes için barış ve kalıcı ateşkes istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Dünyaca ünlü İspanyol kökenli şef Jose Andres'in kurucusu olduğu, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu WCK, Gazze'nin güneyinde ve orta kesimlerindeki onlarca farklı noktada bulunan mutfağıyla, yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek pişiriyor.